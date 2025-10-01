PIOBBICO – E’ Andrea Morandi l’uomo ritrovato senza vita nei pressi della grotta di Pisciarello sul Monte Nerone. 58 anni, nato ad Ancona ma residente a Morro d’Alba, docente di batteria e batteria jazz, Morandi ha avuto diverse collaborazione nell’arco della sua carriera ed è stato anche batterista dei “Mortimer Mc Grave and the Barelliers”, uno dei più importanti gruppi di musica celtica italiani e del gruppo Kurnalcool. proprio la band di Falconara gli ha dedicato un post sulla pagina facebook della band: “Ciao Andrea sarai per sempre il nostro Andy Silver”.

Il 58enne era uscito martedì mattina per una passeggiata in un sentiero vicino a Rio di Vitoschio, a Piobbico nel pesarese, ma poi non è più rientrato a casa. In azione per le ricerche, sin dalle 3.30 di stanotte, vigili del fuoco da Pesaro e Cagli, anche con squadre di esperti Speleo alpino fluviale (Saf) e cinofili, e Soccorso alpino con unità cinofile. Il monitoraggio della zona è stato eseguito con droni che montano apparecchiature speciali per trovare telefoni anche in assenza di segnale visto che nella zona non c’è campo per telefonate o connessione Internet. Nel primo pomeriggio poi, la notizia del ritrovamento della salma del 58enne sul fondo di un pendio reso ancora più impervio dalle condizioni meteo avverse e dal terreno scivoloso. Una volta giunti sul posto, le operazioni di recupero della salma sono state condotte congiuntamente con i Vigili del Fuoco, dietro autorizzazione del PM alla rimozione della stessa. A causa della complessità del recupero, è stato attivato l’elicottero Drago che una volta sulla verticale, ha recuperato la barella con un tecnico.

Anche il sindaco di Falconara Stefania Signorini si stringe ai familiari del musicista Andrea Morandi, scomparso a 58 anni. «Lo conoscevo da tempo – commenta il sindaco – e ne ho apprezzato le doti artistiche e umane, la grande sensibilità e l’attenzione verso i giovani, cui sapeva trasmettere il suo grande amore per la musica. Abbiamo avuto modo di organizzare insieme eventi musicali a Falconara e l’amministrazione comunale ha collaborato con l’istituto musicale Marini di Falconara, di cui era docente, in occasione di eventi, che hanno coinvolto in particolare gli allievi. Lascia un grande vuoto nella nostra comunità».

L’assessore alla Cultura Marco Giacanella ha ricordato come Morandi, in qualità di componente della band Kurnalcool, fosse stato insignito della benemerenza cittadina nel 2006. «Un legame di affetto che, negli anni, ha regalato alla città indimenticabili momenti di aggregazione, musica e divertimento – dice l’assessore –. Non solo, Morandi insegnava musica a tanti giovani con l’associazione falconarese Artemusica. Resterà per sempre nei nostri cuori, cantato con le nostre labbra e ricordato dal celebre verso di una canzone dei Kurnalcool: ‘Guarda te, Morandi, mamma mia / guarda, l’ha già finito?’».