Un progetto di cooperazione interterritoriale per rendere i Centri storici accessibili e inclusivi. È quanto promosso dai sei Gruppi di azione locale delle Marche, ovvero Gal Colli Esini-San Vicino, Sibilla, Fermano Leader, Piceno, Montefeltro Sviluppo e Flaminia Cesano e finanziato dal Psr Marche 14-24 nella Misura 19 Leader. Ad Ancona, martedì 30 settembre, l'evento conclusivo per presentare quegli interventi pensati per i borghi delle aree interne, in modo da renderli più vivibili. Tra i numerosi soggetti coinvolti, anche le due Università, Politecnica e Macerata, che hanno lavorato in sinergia con i Gal per condividere best practice, linee guida e prospettive.