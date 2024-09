PESARO – Statale Adriatica chiusa tra Fano e Pesaro, all’altezza di Baia del Re, questa mattina alle 10 per lo schianto tra due autovetture, che ha provocato l’incendio di quella finita nel fossato. Il conducente di quest’ultima, un giovane extracomunitario, è riuscito a mettersi in salvo uscendo dall’abitacolo prima che si sviluppassero le fiamme.

Il fuoco ha provocato una colonna di fumo nero, che si è vista a notevole distanza attirando anche l’attenzione dei bagnanti. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti da Fano e Pesaro. Si sono scontrate una Range Rover, che usciva dall’area di sosta sul lato del mare, rimasta al centro della carreggiata, e una Lancia, che procedeva verso Fano, finita fuoristrada e andata in fiamme.

La circolazione è stata bloccata per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, giunti con un’autobotte da Pesaro, il soccorso ai due automobilisti (che viaggiavano soli) da parte delle ambulanze della Potes di Fano e Pesaro e i rilievi sulla dinamica dell’incidente a opera della polizia locale di Fano.

Il conducente della Range Rover, un sessantenne del posto, per le lesioni riportate è stato condotto dal 118 al pronto soccorso di Pesaro in condizioni non gravi. L’altro automobilista è uscito dall’incidente praticamente illeso e ha rifiutato il trasposto sanitario.

La circolazione sull’Adriatica è ripresa provvisoriamente alla 11 utilizzando per il transito, a senso unico alternato, l’area di sosta limitrofa alla ferrovia, in attesa della riapertura definitiva della statale una volta liberata la carreggiata da mezzi. Sul posto traffico in tilt, la lunga coda si va lentamente smaltendo.