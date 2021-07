ANCONA – “Dopo diversi giorni con numeri del contagio molto bassi, sempre inferiori ai 15 casi giornalieri, oggi purtroppo vi devo dare una brutta notizia. I contagi registrati questa mattina sono saliti a 46, di cui la maggior parte nella fascia di età 15-24 anni”. Così in un post su facebook il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, che conclude: “Speriamo che sia un caso sporadico, ma raccomando a tutti i cittadini sempre la massima cautela e attenzione per evitare che il contagio possa ripartire”.

In totale nelle ultime 24 ore sono stati testati 1962 tamponi: 988 nel percorso nuove diagnosi (di cui 318 screening con percorso Antigenico) e 974 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 4,7%). Dei 46 positivi riscontrati su 670 test molecolari, con un rapporto positivi testati del 6,8% la maggior parte, 27, sono in provincia di Ascoli Piceno. 7 sono invece nella provincia di Macerata, 4 nella provincia di Ancona, 4 nella provincia di Fermo, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino e 2 fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), contatti in setting domestico (10 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (21 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 6 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.318 test antigenici effettuati e n.2 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.