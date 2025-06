CIVITANOVA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11.30 circa in via Vivaldi, a Civitanova Marche, per un incendio sviluppatosi su un tetto terrazzato della superfice di circa 120 metri quadrati. E’ andata distrutta la guaina impermeabilizzante e l’isolamento termoacustico. La squadra ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area coinvolta. L’appartamento sottostante il terrazzo è stato reso non fruibile per le infiltrazioni di fumo.