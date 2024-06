Guanti da lavoro e rastrelli impugnati. Sacchi dell'immondizia e tanto volontariato. Così circa 60 genitori dei bambini che frequentano la scuola materna XXV Aprile, chiusa dopo le scosse di terremoto del novembre 2022, hanno deciso di ripulire gli spazi esterni e il giardino del rinnovato istituto Garibaldi in via Torrioni che li ospita ormai da gennaio per metterli a disposizione dei piccoli alunni in quest'ultimo mese di scuola