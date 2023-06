MACERATA – Grave incidente oggi pomeriggio per un 21enne di Macerata, trasportato in eliambulanza a Torrette in gravi condizioni.

Il ragazzo in sella alla sua moto Kawasaki si è scontrato con un furgoncino all’altezza dell’incrocio della Cimar in via Fonte della Quercia nel quartiere Pace.

L’impatto è stato violento e il ragazzo ha fatto un volo di una decina di metri. Le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto che è stato trasportato in eliambulanza a Torrette. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso.