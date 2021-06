ANCONA – In campo mercoledì 2 giugno per la penultima giornata del campionato di Eccellenza. Alle 16.30 lo scontro da dentro o fuori per l’Anconitana che cerca punti playoff in casa dell’Atletico Gallo che attualmente condivide col Fossombrone il primo posto in classifica nel girone A. La gara sarà trasmessa in diretta da E’-Tv Marche, sul canale 12 del digitale, e in streaming sulla pagina Facebook e l’App di E’-Tv.

Il programma del girone A

Il programma del girone B