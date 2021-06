Prosegue il calo dei ricoveri causa Covid 19 nelle Marche. I dati riferiti alle ultime 24 ore fanno emergere cifre rassicuranti. Sono 23 (- 4 in 24 ore) le persone ricoverate in terapia intensiva, 44 (-2) in semi intensiva e 59 (-5) nei reparti non intensivi, per un totale di 126 ricoverati per le conseguenze del virus. Nei pronto soccorso, invece, resta un solo paziente.

Pesaro ultima frontiera, poi San Benedetto

Nel dettaglio, è Marche Nord con 10 ricoveri in terapia intensiva l’ultima frontiera della lotta al virus. Segue San Benedetto (5), Covid Hospital di Civitanova (3), Ancona Torrette (2), Jesi (2), Fermo (1).

Viaggiano verso quota 100 mila, invece, i dimessi/guariti: in totale sono 96.094.

Un decesso nelle ultime 24 ore: vittime oltre 3 mila

E’ di un decesso il bilancio delle vittime del Covid 19 nelle Marche nelle ultime 24 ore. Si tratta di un 58enne di Urbino, ricoverato ad Ancona-Torrette.

Dall’inizio della pandemia sono 3018 i decessi legati alle conseguenze del virus.