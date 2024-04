AMANDOLA – Incidente questa mattina intorno alle 9.30 nella zona di Mogliette di Amandola. Un ciclista di circa 40 anni è precipitato in un dirupo durante un’escursione. Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Amandola, i colleghi del reparto provinciale e gli uomini del Soccorso Alpino Speleologico.



I soccorritori si sono calati nel burrone e hanno recuperato l’uomo, che è stato poi trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Il 40enne ha subito diversi traumi ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita: durante le operazioni di soccorso l’uomo è sempre rimasto cosciente.