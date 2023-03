ANCONA- Controlli intensi sul territorio, in centro e in periferia, ad Ancona da parte della Guardia di Finanza. E’ quanto sta avvenendo negli ultimi giorni all’interno di un’operazione contro la droga e lo spaccio nel capoluogo. Per il momento si contano tre denunce e diciannove segnalazioni alla Prefettura per vari assuntori di sostanze stupefacenti.

Uno dei denunciati, un ragazzo poco più che diciottenne, è stato trovato con dell’hashish in tasca all’altezza di piazza Ugo Bassi. Dal momento che risultava già noto alle forze dell’ordine per reati di droga è scattata la perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento di 87 grammi di hashish nella sua abitazione e un bilancino di precisione.

Ad un altro giovane, trovato nei pressi del casello autostradale di Montemarciano, sono stati sequestrati dalla sua auto 13 grammi di hashish suddivisi in cinque dosi. Infine nei confronti di un ventunenne, trovato a Posatora mentre fumava uno spinello, è arrivata anche una denuncia per violazione delle leggi sull’immigrazione vista l’irregolarità dei suoi documenti.

Per quanto riguarda i diciannove assuntori segnalati (sequestrati complessivamente 26 grammi di hashish e uno di marijuana) tra loro anche un tredicenne e un diciassettenne.