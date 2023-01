Una grande festa “diffusa” per tutto il Centro di Ancona. E’ la sintesi del Capodanno nel Capoluogo regionale, che ha sfruttato al meglio gli ingredienti del Concertone in Piazza della Repubblica, i mercatini e i locali aperti, la Ruota Panoramica e la pista di pattinaggio. Dopo due anni senza la festa di San Silvestro in piazza l’incantesimo finalmente è stato spezzato. Centinaia di persone, alcune arrivate da Napoli, Lecce, Taranto, e una signora persino da New York, sono tornate a brindare e a ballare spalla a spalla sotto le stelle. Più stretti possibile per scaldarsi e per brindare al 2023, anche se il tempo è stato clemente, addirittura mite (poco dopo la mezzanotte la colonnina di mercurio segnava 11°). Sul palco l’energia travolgente dei Rumba De Bodas, formazione bolognese dedita a sonorità funky, con il dj Daniele Sabbatini nel ruolo di artista di apertura e di chiusura con la sua selection deep e classic house capace di scatenare un pubblico di ogni età.

In centro città non sono mancati servizi, intrattenimenti a tema, ristorazione e somministrazione grazie ad una collaborazione tra Comune, commercianti e associazioni. E ancora: pienamente operativi e capaci di richiamare grandi e piccini anche l’ultima notte dell’anno i mercatini, la ruota panoramica e la pista di pattinaggio.

Bilancio positivo insomma per il format del capodanno di Ancona, con la doppia firma, Eve e Comune Dorico (a presentare la serata il nostro giornalista Maurizio Socci, ndr). Sul palco, per il classico conto alla rovescia, il Sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, che ha salutato emozionata la città (è il suo ultimo capodanno da Primo Cittadino) e l’Assessore alla Cultura Paolo Marasca, che ha promosso la location di Piazza Della repubblica prevedendo per il futuro altre iniziative in questo luogo, a pochi passi dal mare, dal teatro e dalla Città.

Gli artisti.

Rumba de Bodas. La band nasce a Bologna nel 2008, con la peculiarità di animare vivacemente (rumba) e di mescolare generi musicali per garantire il movimento in tutte le occasioni di festa (bodas). Dai primi anni ad oggi, la band si fa conoscere in tutta Europa: è resident al festival jazz di Edimburgo, partecipa a festival internazionali come il Montreux Jazz Festival, il Copacabana, l’Hemingway, il Boomtown Fair, la Seoul Music Week. La band, nel tempo, è passata da sonorità più ska e reggae a funk, al new soul e all’elettronica, sempre con un taglio fortemente pop e con miscele sonore letteralmente esplosive dai palcoscenici di tutto il mondo. “Rimini Minivan” è il loro ultimo disco, che hanno portato in tour in Germania, Lussemburgo, Francia, Svizzera e Italia. A marzo lanceranno un nuovo album e una tournee internazionale che li porterà anche in sud America,

Daniele Sabbatini. DJ Spinto da una forte passione per la bossanova, il soul e il funky, nel tempo è riuscito a coniugare quelle sonorità con le calde atmosfere deep house, house classic ed edit disco. Molto presente sul territorio, il dj ha suonato in alcune delle realtà più importanti tra cui: Macchia, Naomi, i locali Raval Family, Much More, Bohemia, Piano di Sopra, Miù e Mamamia. Recentemente ha preso parte ai progetti Hush e Hangar.