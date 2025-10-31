Un'altra giornata difficile lungo l’autostrada A14 Bologna–Taranto: dalle 8.00 di oggi è chiuso il tratto tra Pedaso e Grottammare, in direzione Pescara, a causa del ribaltamento di un’autobotte che trasportava gasolio al km 300+400, all’interno della galleria Grottammare Sud.

Sul posto operano i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto e Fermo, il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso, impegnati nella messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con circa 4 chilometri di coda, mentre all’uscita obbligatoria di Pedaso si segnalano 6 km di rallentamenti per chi viaggia verso sud. È consigliato utilizzare la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Grottammare.

L’incidente arriva a pochi giorni dal blocco totale di lunedì scorso nel tratto tra Civitanova Marche e Porto Recanati, dove un tentativo di rapina a un portavalori all’altezza di Potenza Picena aveva paralizzato la circolazione per circa quattro ore, con il traffico ripristinato solo la mattina successiva.