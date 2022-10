ROMA – “Sono onorata di potervi annunciare che, nel Consiglio dei Ministri odierno, sono stata nominata Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ringrazio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e tutto il governo per la fiducia che mi è stata accordata: farò del mio meglio per onorarla. In un momento storico così difficile per la nostra Nazione, svolgerò il mio dovere con il massimo impegno per affrontare le grandi sfide che ci attendono”, così l’onorevole Fdi di San Benedetto del Tronto Lucia Albano su Fb dopo la chiusura delle nomine, tra cui è l’unica marchigiana.