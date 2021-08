ANCONA – A un passo dallo sforamento per restare in zona bianca nelle Marche per i ricoveri Covid in terapia intensiva: al momento sono 20 i ricoverati, 3 in più rispetto a 24 ore fa. L’occupazione dei posti letto è del 9,4% e la permanenza in zona bianca indica di non superare il 10%. In ogni caso l’eventuale passaggio in fascia gialla, come avvenuto per la Sicilia, prevede anche lo sforamento, contemporaneamente, oltre il 15% di occupazione dei posti letto Covid nei reparti ordinari. Al momento, come indica anche il portale di Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, l’occupazione dei pazienti Covid dei reparti non critici è del 7%. I ricoverati totali nella giornata di oggi sono 79, due in meno rispetto a 24 ore fa.

Sul fronte del contagio l’incidenza dei positivi su 100 mila abitanti supera gli 85 casi. Scoperti nelle ultime 24 ore 102 nuovi casi su 919 test molecolari effettuati (rapporto positivi/test dell’11%), a cui si aggiungono i 28 positivi dai 607 test antigenici rapidi con un’incidenza del 4,6%.

Il maggior numero di casi Covid, stando agli ultimi tamponi effettuati, si ravvisa in provincia di Ancona con 31, a seguire Macerata con 22, Pesaro Urbino 18, Fermo 13, Ascoli Piceno 12 e 6 casi da fuori regione.