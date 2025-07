La Ssc Ancona comunica l’innesto del calciatore Giammario Piscitella. Nato a Nocera Inferiore nel 1993, Piscitella è un’ala sinistra naturale che all’occorrenza può giocare anche a destra; la scorsa stagione in forza alla NovaRomentin formazione piemontese partecipante al campionato di Serie D dov’è approdato nel 2024 dopo una stagione con L’Aquila 1927.

Piscitella, che in carriera ha rappresentato la Nazionale italiana con le selezioni Under 18, Under 19, Under 20 e Under 21 collezionando 20 presenze complessive, è cresciuto nei settori giovanili dell’Empoli e della Roma facendo il suo debutto in Serie A coi giallorossi il 5 febbraio 2012 nella partita vinta contro l’Inter in cui serve un assist nel 4-0 finale. Conclude la stagione con un’altra presenza in massima Serie precisamente l’8 febbraio 2012 nella partita pareggiata 1-1 dalla Roma a Catania.

Nel 2012 passa in comproprietà al Genoa sempre in Serie A concludendo la sua esperienza in rossoblù con 6 presenze; a gennaio 2013 si trasferisce in prestito al Modena in B.

Oltre che in quella modenese, Piscitella ha militato in diverse squadre di Serie B, tra cui Pescara, Cittadella e Carpi, accumulando oltre 44 presenze e fornendo 2 assist.

In Serie C Piscitella ha, invece, vestito le maglie di Pistoiese, Bassano Virtus, Catania, Prato e Novara, collezionando 159 presenze, segnando 12 reti e fornendo 15 assist.

Nel 2021 Piscitella è stato protagonista della promozione del Rimini dalla Serie D contribuendo con 5 reti e 8 assist in 35 presenze.

Piscitella, che in carriera ha segnato 40 reti e fornito 30 assist nelle 334 gare giocate in tutte le competizioni alle quali ha partecipato, ha accettato di vestire la maglia Dorica e sarà capace di mettere a disposizione la sua esperienza e le sue qualità tecniche.

Benvenuto in Biancorosso Giammario Piscitella!