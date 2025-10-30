Costi dei lavori cresciuti a dismisura (addirittura + 206%), tempi di realizzazione moltiplicati (dagli 870 giorni originariamente previsti a 3.045), e consegna rinviata ad ottobre 2027, sette varianti aggiuntive introdotte e altre due in corso di redazione o di approvazione. Sono alcuni dei rilievi sollevati dall'anac, l’Autorità Anticorruzione alla Regione Marche per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero INRCA a sud di Ancona nel Comune di Camerano.

Ad influire su costi e temi sarebbero state secondo l'anac le modifiche, ben 9 perizie di variante (7 approvate e 2 in corso), modifiche che hanno trasformato il nuovo ospedale in un cantiere perpetuo. E su questo L'Anac ha richiesto alla regione di comunicare entro 60 giorni le proprie valutazioni per procedere alla definizione delle problematiche progettuali ancora pendenti. Questioni però, precisa il presidente Acquaroli, risalenti ai mandati precedenti.

Il progetto del nuovo Inrca era nato in effetti nel 2012, sotto la giunta Spacca, con un importo di 44 milioni di euro. Nel 2025, con la giunta Acquaroli, siamo arrivati 134,6 milioni di euro .. Colpa, spiega Acquaroli, dell'aumento vertiginoso dei costi di manodopera e materie prime.