Nel centro storico di Senigallia, Corso II Giugno accoglierà il rinnovato flagship store di Costantini Home & Living, un luogo dove il design incontra la tradizione artigiana e l’esperienza d’acquisto diventa un viaggio nel gusto e nello stile italiano

Senigallia 30 ottobre 2025 – Passeggiare per il centro di Senigallia significa respirare storia, cultura e vita cittadina. In questo contesto unico, Costantini Home & Living rinnova il proprio spazio, trasformandolo in un punto di riferimento per chi cerca lusso discreto, qualità e un lifestyle autenticamente italiano. I lavori saranno affidati al cuberoom studio di Porto Sant’Elpidio. Le collezioni a marchio Costantini, frutto di oltre cinquant’anni di esperienza, ricerca sui materiali e gusto raffinato, rappresentano il cuore dell’offerta, affiancate da una selezione di brand di prestigio che ne completano lo stile e la visione.

«Rinnovare il nostro negozio nel cuore di Senigallia significa contribuire a rendere più bello e vitale il centro storico della nostra città – afferma Michele Costantini, titolare dell’azienda – È un modo per restituire valore a un luogo che da sempre rappresenta l’anima di Senigallia. Con questo progetto vogliamo offrire non solo un’esperienza d’acquisto di qualità, ma anche un segno concreto di fiducia nel territorio. Ogni dettaglio del nuovo spazio racconterà la nostra idea di bellezza: autentica, artigianale e profondamente italiana».

Per celebrare il rinnovo, dal 01 novembre il negozio ospita una liquidazione straordinaria fino alle festività natalizie, con sconti fino al 50% su biancheria da letto, tessili bagno, tovagliati e complementi d’arredo, comprese le linee a marchio Costantini, simbolo di eccellenza artigianale e design Made in Marche.

Fondata nel 1971, Costantini Home & Living rappresenta da oltre cinquant’anni un punto di riferimento per chi desidera arredare la casa con gusto, eleganza e stile italiano. Un marchio che coniuga tradizione e innovazione, capace di valorizzare il centro storico di Senigallia e di raccontare, attraverso i propri prodotti, l’eccellenza e la bellezza del territorio marchigiano.