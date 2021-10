ANCONA – Ancora in rialzo l’incidenza dei positivi Covid nelle Marche: sono più di 47 ogni 100 mila abitanti nell’ultimo report del Servizio Salute della Regione Marche. Nelle ultime 24 ore si contano 128 nuovi contagi. La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Ancona.

In ambito ospedaliero si registrano altri quattro ricoveri in più (ora sono 69): in tre giorni sono aumentati di dieci. In terapia intensiva lottano per la vita 19 persone, una in più rispetto a ieri. Nell’ultima giornata due decessi correlati al Covid-19: una 88enne di Fermo e di una 96enne di Castelbellino: il totale regionale sale a 3.107.