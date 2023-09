ANCONA – Feriti e caos questa mattina in via della Madonnetta nel quartiere Pinocchio ad Ancona per un incidente che ha coinvolto tre autovetture. In particolare una di queste dopo lo schianto si è ribaltata. All’interno di uno dei mezzi c’era una coppia: la moglie di 48 anni è stata portata in ospedale in ambulanza. Ferito anche il conducente di un’altra vettura, un uomo di 80 anni, anch’egli soccorso e portato via dai sanitari. Si segnalano anche altri due feriti lievi. Al lavoro la Croce Gialla e la Croce Rossa, i Vigili del fuoco intervenuti per estrarre i feriti e mettere in sicurezza l’area. I rilievi sono affidati alla Polizia Locale i cui agenti dovranno ricostruire la dinamica della paurosa carambola.