Grave schianto in mattinata tra un’auto e uno scooter, ferito un ragazzino di 16 anni, trasportato in eliambulanza in ospedale. L’incidente attorno alle 10 tra via dell’Industria e la strada Statale 16, vicino al Mc Donald’s di Osimo Stazione.

Sul posto per i rilievi di legge due pattuglie dei carabinieri di Osimo che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dello schianto. Sono diversi gli incidenti verificatisi in quel tratto di strada.