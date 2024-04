Un papà innamorato, una mamma Vice Presidente della Lifc (lega Italiana Fibrosi Cistica). Sono i genitori di Davide: per lui e per aiutare la ricerca sta per partire il progetto Special Triathlon per la Fibrosi Cistica che vedrà il triatleta Fabio Guiotto percorrere i 400 km che dividono il suo paese di origine in provincia di Vicenza dalla Riviera del Conero, dove vive ormai da molti anni, utilizzando le discipline del triathlon: corsa, bici e nuoto.

La manifestazione, promossa da Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche ODV, ha lo scopo di sensibilizzare sul tema della fibrosi cistica, malattia genetica “invisibile” per la quale a tutt’oggi non esiste una cura, e sull’importanza dello sport come terapia e strumento di aggregazione.

Alla partenza a Valdagno (VI) venerdì 10 maggio 2024 e all’arrivo a Numana (AN) domenica 12 maggio 2024 sono previsti due incontri informativi dedicati alla fibrosi cistica, la malattia genetica “invisibile” per la quale ancora non esiste una cura, e all’importanza dello sport come terapia e strumento di aggregazione. Ci saranno poi due momenti di festa con musica, food&drink e la partecipazione di tante realtà locali dello sport e del terzo settore.

Tutti i fondi raccolti con gli eventi in presenza e con la campagna di fundraising online serviranno ad acquistare attrezzature sportive per i pazienti di fibrosi cistica marchigiani, nell’ambito del progetto Sport per la Fibrosi Cistica 2024 di LIFC Marche.

Call to action:

Per vincere questa sfida Fabio ha bisogno del supporto di tutti: al suo fianco ci sono gli amici di sempre, tante aziende grandi e piccole che hanno già scelto di sostenere il progetto, e puoi esserci anche tu!

DONA subito o CONTATTACI per sapere in quali altri modi puoi diventare parte di questa impresa che si preannuncia epica!