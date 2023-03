BOLOGNA – L’omicidio Alessandra Matteuzzi, avvenuto il 23 agosto, sotto casa sua in via dell’Arcoveggio a Bologna. Ora spunta un messaggio del presunto killer, il 27enne senigalliese Gianmarco Padovani che, nei giorni precedenti al delitto, avrebbe inviato un messaggio alla madre chiedendole scusa in anticipo per quello che avrebbe commesso di lì a poco.



È quanto emerge dalle carte processuali che vede imputato il calciatore di Senigallia accusato di omicidio aggravato da premeditazione, futili motivi, legame affettivo e stalking. “Ti chiedo scusa anticipatamente. Sappi che ti vorrò sempre bene e ti voglio bene qualsiasi cosa possa accadere e può succedere nella vita e te devi essere tanto forte adesso più che mai mamma, capito? Ok?” – avrebbe affermato il giovane in un vocale alla madre.



Padovani comparirà a processo davanti alla Corte di Assise, con inizio il 3 maggio.