ANCONA – L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha depositato ieri al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica lo studio ambientale per l’avvio della procedura di Via integrata dalla Vas relativa alla realizzazione del banchinamento del fronte esterno del molo Clementino nel porto di Ancona.

Lo studio integrato, un documento di oltre 700 pagine, è corredato da una rilevante quantità di analisi e indagini richieste nella procedura di scoping del Mase ossia la fase preliminare e consultiva che definisce l’ambito e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nei successivi rapporti di valutazione ambientale.

Tutta la documentazione sarà oggetto di pubblicazione da parte del Mase. Si avvierà così il relativo procedimento che prevede un ampio coinvolgimento dei portatori di interesse e anche una consultazione pubblica.

“Aggiungiamo un nuovo tassello all’approfondito iter di approvazione del progetto del molo Clementino – afferma Vincenzo Garofalo, Presidente Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale -. Un percorso per arrivare alla realizzazione di un’infrastruttura che consentirà lo sviluppo del settore delle crociere nel porto di Ancona, con ricadute sulla crescita dell’economia e del turismo nella città e nelle Marche”.