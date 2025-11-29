ANCONA – Nei giorni scorsi, nonostante il periodo ancora autunnale, sulle montagne marchigiane è caduta una quantità significativa di neve, in particolare alle quote medio–alte. In diversi tratti di sentiero si sono formati neve dura e ghiaccio, con condizioni già tipicamente invernali che possono trarre in inganno chi è abituato ai terreni asciutti delle scorse settimane.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Marche richiama alla massima prudenza escursionisti, alpinisti e tutti i frequentatori dell’Appennino, anche in occasione di semplici uscite giornaliere sulla neve. Neve e ghiaccio modificano infatti in modo sostanziale la difficoltà degli itinerari: percorsi considerati facili in estate o in autunno possono diventare insidiosi, specie in presenza di tratti esposti, canaloni o pendii ripidi.

Particolare attenzione va posta all’equipaggiamento. Il Soccorso Alpino e Speleologico Marche raccomanda di:

• utilizzare calzature idonee, scarponi da montagna con suola tecnica;

• utilizzare, sui tratti innevati o ghiacciati, ramponi idonei e saperli usare correttamente;

• indossare abbigliamento tecnico a strati.

• per chi si muove su pendii innevati, dotarsi del kit di autosoccorso in valanga (ARTVA, pala e sonda) e possedere le competenze necessarie per il suo utilizzo.

consultare il bollettino neve e valanghe.

Fondamentale è anche una corretta pianificazione dell’escursione: prima di partire è opportuno verificare le previsioni meteo, informarsi sulle condizioni del manto nevoso, scegliere itinerari adeguati alla propria esperienza e alla preparazione fisica, e valutare con attenzione eventuali cambiamenti del tempo nel corso della giornata.

In caso di difficoltà o incidente, il Soccorso Alpino e Speleologico Marche ricorda di contattare il Numero Unico di Emergenza 112, fornendo indicazioni il più precise possibile su luogo, tipo di problema e numero di persone coinvolte.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Marche invita tutti gli appassionati a vivere la montagna in modo consapevole e responsabile: una corretta preparazione, l’attrezzatura adeguata e il rispetto delle condizioni invernali sono elementi essenziali per ridurre il rischio di incidenti e godere della neve in sicurezza.