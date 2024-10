MACERATA – Un gruppo di proprietari, tra loro legati anche da vincoli familiari, aveva affittato diversi immobili, di uno stesso patrimonio immobiliare, alcuni con regolare contratto di affitto ma altri senza registrarne i contratti e dichiararne le entrate. E’ quanto ha scoperto la Guardia di finanza di Camerino con accertamenti patrimoniali e fiscali autorizzati dalla Procura della Repubblica di Macerata. Nove le persone sanzionate. L’evasione all’erario è stata di oltre 80 mila euro.

Dall’acquisizione della documentazione e dalle informazioni ottenute dagli affittuari, senza contratto, è emerso che ben nove, tra proprietari originari ed eredi del patrimonio familiare, avevano dato in locazione sei fabbricati commerciali di loro proprietà senza regolare contratto d’affitto e senza la comunicazione della locazione all’Agenzia sopracitata.

L’attività ispettiva ha fatto emergere la documentazione relativa a locazioni degli immobili relative al patrimonio nonché agli affitti regolarmente denunciati, ma sono stati rinvenuti appunti su incassi in nero di ulteriori locazioni non registrate all’Agenzia delle Entrate.

L’indagine delle Fiamme Gialle si è concentrato per i periodi di imposta che vanno dal 2018 al 2024 e dal controllo fiscale è emersa un’evasione fiscale non dichiarata all’Erario pari a 68.186,16 euro nonché, per l’anno 2023, un’ulteriore base imponibile da dichiarare pari a 10.106,97 euro. Inoltre, in capo a un proprietario originario è stata contestata la violazione di cui all’art. 12 del D.L. 21.03.1978, n. 59, per l’omessa comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza di sei conduttori dei propri immobili locati in nero.