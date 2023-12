I Vigili del fuoco stanno intervenendo in A.14, corsia nord, poco prima dell’uscita del casello autostradale di Montemarciano, a causa di un incidente stradale. Il conducente di un autoarticolato per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire nel fosso adiacente alla carreggiata. Nell’impatto ha perso parte del carico lungo la strada.

La squadra di Senigallia, in collaborazione con il Funzionario VVF sta provvedendo alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. L’autista del mezzo per fortuna ha riportato lievi escoriazioni. Sul posto anche i sanitari del 118, i Carabinieri di zona e la Polizia Autostradale