Sarà inaugurata sabato 3 settembre 2022 alle ore 17:00 la mostra “Punto di equilibrio” a cura di Federica Lazzarini e Lorenzo Fiorucci. Patrocinata dal Comune di Fermo si configura non come una semplice collettiva, quanto come una mostra “d’insieme”, che intende indagare e presentare i caratteri di ricerca di una raccolta artistica accomunata dalla matrice territoriale umbra (in particolare della zona Altavalle del Tevere), luogo storicamente recettivo per lo sviluppo delle arti.

Si pensi alla presenza, nei secoli, di maestri come Donatello, Piero della Francesca, Luca Signorelli, Raffaello Sanzio, Rosso Fiorentino, Parmigianino e via di seguito, fino ad arrivare al Novecento, in cui artisti come Dante Baldelli, Alberto Burri e Giorgio Ascani in arte Nuvolo hanno segnato una pagina della storia artistica importante non solo a livello territoriale, ma in alcuni casi anche su scala internazionale.

Questo tessuto, così fervente, ha inevitabilmente alimentato la spinta di ricerca degli artisti in mostra: Luca Baldelli, Elio Mariucci, Gino Meoni, Fabio Mariacci e Andrea Lensi, fautori di ricerche a tratti tangenti, ma nutrite di approcci e linguaggi diversi, in cui le singole personalità sanno imporsi agli occhi di uno sguardo attento. Su quelle tangenze si costruisce l’esposizione ospitata dalle storiche mura delle Piccole Cisterne Romane di Fermo, sito archeologico di pregio per la città marchigiana, recuperando e indagando la dimensione di genius loci, che oggi come non mai sembra necessaria in un territorio come quello italiano, per affermare la vivacità creativa dei luoghi e riallacciare i fili della storia recente, per proiettarli nel futuro.

Fermo, Piccole Cisterne Romane 3 settembre 2022 – 3 ottobre 2022

Inaugurazione sabato 3 settembre ore 17.00

Orari: tutti i giorni ore 17.00 – 20.00 (dal lun. al ven. solo su prenotazione)

Info: museidifermo@comune.fermo.it

Tel: 0734 217140