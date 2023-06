ANCONA – “Esprimo un plauso per i brillanti esiti dell’operazione “Doppio Gioco” condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona e dal G.I.C.O., sotto la guida del Gen. Alessandro Barbera. La complessa attività investigativa ha permesso di smantellare un vasto traffico internazionale di stupefacenti con base nelle Marche, con ramificazioni nel nord-Europa tra Aquisgrana, Bruxelles, Anversa, Rotterdam e Amsterdam. A tutte le donne e gli uomini del Comando regionale Marche della Guardia di Finanza, così come a tutti i militari che hanno operato e collaborato in questa complessa operazione, vada il nostro più vivo ringraziamento e la riconoscenza che le istituzioni e i cittadini devono, quotidianamente, a chi opera per la sicurezza e la protezione delle comunità”.

Così il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, agli esiti dell’operazione “Doppio Gioco” condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona.