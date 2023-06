MONTEGRANARO – In seguito alla denuncia-querela presentata da una residente presso la locale stazione dei Carabinieri, i militari hanno avviato approfonditi accertamenti che hanno condotto all’individuazione di un caso di maltrattamenti in famiglia. Il figlio convivente, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia.

La donna ha riferito che da diversi mesi il figlio la sottoponeva quotidianamente a comportamenti molesti e aggressivi, anche di natura fisica, accompagnati da continue richieste di denaro, essendo l’uomo affetto da ludopatia. Tali episodi sono culminati in una lite durante la quale la

vittima è stata strattonata, subendo lesioni.

Successivamente, la denunciante ha richiesto cure sanitarie. Nonostante l’invito specifico a essere collocata in una struttura protetta, la vittima ha deciso di non accettare tale soluzione. La Stazione dei Carabinieri di Montegranaro ha prontamente informato la competente Autorità Giudiziaria, che ha attivato il codice rosso per garantire la massima tutela e sicurezza alla vittima.