MONTE SAN VITO – Ancora una vincita milionaria al Gratta e Vinci, questa volta nelle Marche, dove un fortunato giocatore ha centrato il premio massimo da 2 milioni di euro con un biglietto della serie “Super Numerissimi”.

La giocata vincente – segnala l’agenzia Agimeg – è stata effettuata a Monte San Vito, in provincia di Ancona, presso un esercizio commerciale situato in via Borghetto 38. Il biglietto fortunato ha assegnato il primo premio previsto dal gioco, trasformando in realtà un sogno da due milioni di euro.