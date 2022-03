Locandina “Welcome to Portonovo”

Il 9 aprile p.v. presso il Ristorante Hotel Fortino Napoleonico torna la kermesse “Welcome to Portonovo”, una degustazione delle eccellenze dell’enogastronomia marchigiana. A partire dalle ore 13.00, 12 cantine in degustazione libera, calice in omaggio e free buffet per accogliere la bella stagione in una delle location più suggestive della Riviera del Conero.

L’evento è promosso dall’Associazione culturale Tradizione, Territorio e Tipicità. Per info e prenotazioni 071.801450