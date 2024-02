Riportare l’attenzione del governo sul tema degli infortuni e dei morti sul lavoro e l’idea di inserire una patente a punti come strumento per la qualificazione dell’impresa edile e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri. E’ la proposta della Cisl per affrontare il grande tema degli infortuni sul lavoro, in particolare dopo il dramma di Firenze, nel cantiere della Esselunga. Nelle Marche, nel 2023 sono state 21 le persone che hanno perso la vita nel luogo di lavoro e più di 15 mila le denunce di infortunio.