URBINO – Grave incidente questa mattina intorno alle 9 lungo la 73 bis, ovvero la vecchia strada che unisce Urbino a Fermignano, usata ora come alternativa a causa della chiusura della galleria di Ca’ Gulino.



L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura che, per cause in fase di accertamento, si sono scontrati frontalmente.



Ad avere la peggio il conducente dell’auto, rimasto incastrato nell’abitacolo. Liberato dai vigili del fuoco, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Urbino. Ha fratture agli arti inferiori e un trauma toracico. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.