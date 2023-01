SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Resterà chiusa per una notte la stazione di San Benedetto dell’autostrada A14, in entrata verso Ancona/Bologna, dalle ore 22 di mercoledì 1 febbraio alle 6 di giovedì 2 febbraio.



La misura, riferisce Autostrade per l’Italia in una nota, si è resa necessaria per per consentire la realizzazione di lavori di pavimentazione ed interesserà il transito sulla carreggiata nord. Si consiglia dunque di entrare alla stazione di Grottammare e

procedere in direzione nord.