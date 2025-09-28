Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri su Ascoli e sulla vallata, colpendo con forza il capoluogo piceno e molti altri comuni, tra cui Folignano e Maltignano. In poche ore i vigili del fuoco hanno ricevuto oltre 80 chiamate, intervenendo senza sosta per liberare scantinati e locali a piano terra invasi dall’acqua.

Le strade si sono rapidamente allagate, mentre il vento ha provocato la caduta di arbusti e arredi urbani. Il temporale è stato preceduto da una fitta scarica di fulmini e tuoni che ha causato sbalzi di corrente e blackout localizzati: piazza del Popolo e piazza Arringo trasformate in fiumi, così come corso Mazzini e il ponte Romano invaso dall’acqua che scaricava nel Tronto. Disagi anche per il raduno di auto d’epoca in piazza Arringo, con vento e pioggia che hanno rovesciato tavoli e suppellettili. Una serata difficile, conclusa con danni e tanti di interventi di soccorso che proseguiranno anche nelle prossime ore.

Vigili al lavoro. Il nubifragio che si è abbattuto ieri sul capoluogo ha tenuto impegnati i Vigili del fuoco della Centrale, con il supporto degli uomini del presidio VF di Arquata del Tronto, su diversi fronti. Diversi gli alberi spezzati o completamente abbattuti che oltre a bloccare la circolazione, in due casi, in via Cola d’Amatrice e via Torricella, hanno colpito le macchine parcheggiate nella zona sottostante. In via della Palude, frazione Campolungo, dove un auto è rimasta bloccata da circa un metro d’acqua. I pompieri giunti sul posto hanno trainato fuori la macchina, che aveva portiere e finestrini bloccati e che dunque avevano limitato il flusso d’acqua all’interno, per poi trarre in salvo gli occupanti, una mamma con il suo bimbo. A Piane di Morro, frazione dì Folignano, un fulmine caduto su delle rotoballe, circa 250, ne ha causato l’incendio che ha tenuto impegnati i pompieri per tutta la notte ed è tuttora in corso. Intervento anche in piazza del Popolo per rimuovere ombrelloni ed arredi delle attività commerciali divelti dal vento e dalla pioggia che costituivano pericolo per i passanti. Si è provveduto anche a rimuovere segnali stradali, cartelloni pubblicitari, tende parasole, staccatesi in parte da balconi e da negozi e pannelli per le affissioni elettorali divelti , che rappresentavano rischio per la circolazione veicolare e pedonale.

Il maltempo ha interessato anche la provincia di Fermo, in particolare la zona di Porto San Giorgio. I Vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto in operazioni di prosciugamento di locali allagati, sia commerciali che abitazioni private, e nella rimozione di automobili rimaste bloccate nei sottopassi invasi dall’acqua.

Alle ore 9 risultavano circa 15 gli interventi effettuati, mentre nella notte altri 30 sono stati portati a termine nella provincia di Ascoli Piceno.

Tra le immagini più forti che girano sul web in merito agli allagamenti in zona Ascoli segnaliamo un video inviatoci durante la diretta di #buongiorno#èTV del 28 settembre ‘25.

In mezz’ora… Ascoli come Venezia. Sono bastati trenta minuti di piogge intense per trasformare alcune vie di Ascoli e parte della splendida piazza del Popolo in una sorta di calle veneziana. Video pubblicato sui social da Lorenzo Simonetti, inviatoci da Sabrina (che ringraziamo), una telespettatrice di ÈTv Marche canale 12 durante la rassegna stampa della mattina del 28 Settembre.