Da Zarate, provincia di Buenos Aires, Argentina, all'Italia. Un mese di viaggio del cuore alla ricerca dei suoi parenti, le sue radici. Passando per Roma, Firenze e poi Genova. Fino ad Ancona, quartiere di Torrette, dove Roberto Eduardo Martich ha conosciuto Ernesto Manini, suo cugino, tra emozioni, foto e ricordi. Vi raccontiamo quest'incredibile storia, con le sue parole dopo aver centrato la missione: "Per me, questo, è come avere un figlio".

Il servizio di Giacomo Giampieri