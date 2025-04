ANCONA, 28 APR – Le cinque province delle Marche si piazzano entro la 20° posizione nella classifica delle città con il miglior clima elaborata dal Sole 24 Ore, pubblicata oggi, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024, e che comprende le 107 città capoluogo italiane.

I parametri presi in considerazione sono quindici (soleggiamento, brezza estiva, indice di calore, nebbia, ondate di calore, giorni freddi, precipitazioni estreme, umidità relativa, raffiche di vento, escursione termica, notti tropicali, circolazione dell’aria, caldo estremo, percentuale giorni consecutivi senza pioggia, intensità pluviometrica), 5 nuovi in più rispetto alla classifica 2024.

Ancona e Pesaro-Urbino sono presenti nella top ten delle città con il clima migliore e si piazzano rispettivamente al 6° e al 10° posto, ottenendo un risultato di 710,2 e 692,2. Ascoli Piceno ottiene un punteggio complessivo di 656,9 (18° posizione), un gradino sotto Fermo con 654,6 (19° posto), seguita da Macerata in 20° posizione con 653,1 punti. Scorporando alcuni parametri, si nota come Ancona consegua 8 parametri verdi nell’arco del decennio 2014-2024 (Soleggiamento, indice di calore, brezza estiva, raffiche di vento, umidità, escursione termica, precipitazioni estreme, nebbia), punteggi compresi tra il 13° e l’83° posto.

Nei restanti sette indicatori in rosso (Ondate di calore, notti tropicali, caldo estremo, circolazione dell’area, percentuali giorni consecutivi senza pioggia, intensità pluviometrica, giorni freddi), punteggi che la collocano tra il primo e il 79° posto. Per Pesaro Urbino, nei parametri verdi posizioni tra la 5° e la 104° e tra la 7° e l’80° tra quelli rossi. Nei parametri verdi Ascoli ottiene punteggi che la collocano tra l’8° e l’80° posto, in quelli rossi tra il 2° e il 67° posto; Fermo ottiene nei parametri verdi posizioni comprese tra il 13° e il 69° posto, in quelli rossi tra l’11° e il 69° posto. Infine, Macerata ottiene punteggi tra la 20° e la 66° posizione nei parametri verdi e tra la 25° e la 74° posizione in quelli rossi.