CASTELFIDARDO – «Mamma aiutami, Ho un debito di denaro e sono nei guai. Tra un po’ arriva un corriere, ti prego pagalo». Ennesima truffa ai danni di una donna 78enne di Castelfidardo. La signora, convinta di aiutare il figlio ha consegnato ai truffatori diversi oggetti d’oro e addirittura un Rolex per un valore totale di 25mila euro. Fortunatamente il bluff è riuscito a metà: i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona e del Commissariato di Osimo che da diversi giorni stavano indagando sul gruppo malavitoso, sono riusciti ad intercettare la Opel a bordo della quale viaggiavano i due truffatori e ad arrestarli. Si tratta di due uomini poco più che ventenni, di origini campane. I due attendono ora il giudizio per direttissima ad Ancona. Immediata la risposta del Questore di Ancona che ha emesso nei loro confronti la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con il quale ordina ad entrambi di lasciare il territorio comunale e vieta ad entrambi di far ritorno per 4 anni.