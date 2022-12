SAN SEVERINO MARCHE – Un vasto incendio si propaga nella notte del 26 dicembre, distrutti due fabbricati agricoli utilizzati per il ricovero del fieno. E’ successo nella località Isola, nel comune di San Severino Marche.

Necessario e decisivo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno avuto a che fare con un rogo ampio circa 400 metri quadri e che ha letteralmente mandato in fumo un quantitativo di fieno pari a 4000 quintali. Sono arrivate squadre di pompieri da Tolentino, unitamente ai volontari di Apiro e i colleghi della centrale di Macerata che hanno dovuto lavorare intensamente per evitare che le fiamme potessero coinvolgere anche il confinante deposito di attrezzature agricole. Per fortuna non è stata coinvolta alcuna persona.