PESARO – È stata trovata morta il giorno di Santo Stefano Francesca Ercolini, magistrato di 51 anni, presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Ancona.

A trovare la donna, senza vita, il marito rientrato a casa con il figlio, intorno alle 12. La tragedia è avvenuta a Pesaro, dove la famiglia viveva. Immediata la chiamata al 118 subito dopo il ritrovamento ma per la giudice non c’è stato nulla da fare, all’arrivo dei sanitari la donna era già morta.

Nell’abitazione sono arrivati gli agenti della squadra volante e il magistrato di turno. L’autorità giudiziaria disporrà accertamenti sulle cause del decesso, secondo le prime ricostruzioni la mrote non sarebbe avvenuta per cause violente.

Francesca Ercolini, originaria di Campobasso, prima di essere trasferita al Tribunale dorico, era stata giudice a Pesaro. Aveva chiesto il trasferimento ad Ancona per evitare incompatibilità con il lavoro del marito, noto avvocato del foro pesarese. Tra le cause di cui si era occupata anche il il crac della vecchia Banca Marche.