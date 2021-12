FALCONARA – Niente festa della Befana alla luce delle nuove disposizioni legate al decreto legge 221 del 24 dicembre. Il Comune di Falconara è stato costretto ad annullare l’appuntamento tanto atteso, programmato per il pomeriggio del 6 gennaio in piazza della Libertà a Castelferretti, proprio in considerazione delle nuove regole in vigore e del diffondersi dei contagi in tutto il territorio nazionale. Per le stesse motivazioni è stata annullata la sfilata dal titolo ‘Il Befanino/La Befanina migliore di Falconara’ programmata per il 5 gennaio alle 15 sotto la galleria di via Bixio.

Già dalla scorsa settimana gli organizzatori avevano deciso di annullare il concerto per il nuovo anno ‘W il 2022’, che avrebbe dovuto svolgersi il 4 gennaio alle 18 al Centro Pergoli.