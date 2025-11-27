Il progetto “Una Vela per Tutti” dell’Ancona Yacht Club, selezionato tra i beneficiari del bando regionale nell’ambito del PR FESR Marche 2021/2027, si è confermato una delle iniziative più innovative e ad alto impatto sociale del territorio. Grazie al sostegno ottenuto con la

campagna di crowdfunding e ad altri contributi pubblici e privati, 30 giovani fragili hanno potuto partecipare a un percorso che unisce formazione velica, introspezione e crescita personale.

“Una Vela per Tutti” nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani che vivono sofferenza e smarrimento la possibilità di ritrovare una rotta, personale ed emotiva.

Il progetto integra un corso di vela teorico-pratico con un percorso psicoterapeutico di gruppo, che permette ai

partecipanti di mettersi alla prova come equipaggio e affrontare il proprio vissuto traumatico in un ambiente sicuro e stimolante.

Grande risultato del 2025: dopo mesi di lavoro costante a cadenza settimanale, quattro equipaggi sono salpati verso la Croazia, trascorrendo una settimana di navigazione, in un percorso introspettivo intensivo, che ha favorito responsabilità condivisa, consapevolezza e trasformazione personale.

A settembre, i ragazzi coinvolti hanno inoltre partecipato alla Regata del Conero con quattro imbarcazioni: una grande opportunità di vivere una vera competizione velica integrata ad altri equipaggi.



Anche quest’anno i risultati del progetto, presentati questa mattina in Regione alla presenza dell’Assessore regionale alle Politiche Comunitarie, Giacomo Bugaro, e al Vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni, hanno confermato in modo chiaro il suo impatto sulla salute e sul benessere dei partecipanti.

Dai questionari validati somministrati all’inizio e alla fine del percorso e dai dati provenienti dal Centro di Salute Mentale dell’AST Marche – Area Vasta 2, sono emerse evidenze significative: