Il progetto “Una Vela per Tutti” dell’Ancona Yacht Club, selezionato tra i beneficiari del bando regionale nell’ambito del PR FESR Marche 2021/2027, si è confermato una delle iniziative più innovative e ad alto impatto sociale del territorio. Grazie al sostegno ottenuto con la
campagna di crowdfunding e ad altri contributi pubblici e privati, 30 giovani fragili hanno potuto partecipare a un percorso che unisce formazione velica, introspezione e crescita personale.
“Una Vela per Tutti” nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani che vivono sofferenza e smarrimento la possibilità di ritrovare una rotta, personale ed emotiva.
Il progetto integra un corso di vela teorico-pratico con un percorso psicoterapeutico di gruppo, che permette ai
partecipanti di mettersi alla prova come equipaggio e affrontare il proprio vissuto traumatico in un ambiente sicuro e stimolante.
Grande risultato del 2025: dopo mesi di lavoro costante a cadenza settimanale, quattro equipaggi sono salpati verso la Croazia, trascorrendo una settimana di navigazione, in un percorso introspettivo intensivo, che ha favorito responsabilità condivisa, consapevolezza e trasformazione personale.
A settembre, i ragazzi coinvolti hanno inoltre partecipato alla Regata del Conero con quattro imbarcazioni: una grande opportunità di vivere una vera competizione velica integrata ad altri equipaggi.
Anche quest’anno i risultati del progetto, presentati questa mattina in Regione alla presenza dell’Assessore regionale alle Politiche Comunitarie, Giacomo Bugaro, e al Vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni, hanno confermato in modo chiaro il suo impatto sulla salute e sul benessere dei partecipanti.
Dai questionari validati somministrati all’inizio e alla fine del percorso e dai dati provenienti dal Centro di Salute Mentale dell’AST Marche – Area Vasta 2, sono emerse evidenze significative:
- Diminuzione del 40% dei ricoveri ospedalieri
- Diminuzione del 30% delle prestazioni sanitarie erogate
- Diminuzione del 70% delle urgenze psichiatriche
- Il 90% dei partecipanti riconosce un miglioramento della qualità di vita percepita
- Il 100% degli operatori coinvolti osserva un miglioramento del benessere percepito
Questi risultati confermano “Una Vela per Tutti” come modello virtuoso e innovativo, in cui la vela diventa luogo di cura, empowerment e rinascita personale.