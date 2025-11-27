Appuntamento per il 29 novembre alle ore 18.00 alla Casa del Popolo della Palombella di Ancona con l’evento di presentazione del libro “Sillabe e Inciampi”.

La poesia come sintomo.

La poesia come cura.

La poesia come atto di resistenza contro l’indifferenza.

La poesia si infila nelle crepe e grida silente.

Un progetto nato per sostenere il servizio diurno per il disagio psichico del Centro Heta di Ancona, dove il linguaggio non è un vezzo letterario, ma una forma di sopravvivenza. Dove quel misterioso stato dell’essere “invisibili ma presenti”, che riguarda tutti, prende piede e genera nuove possibilità di intervento.

Poesia e psicoanalisi, un cammino comune dove nessuno resta a margine e ognuno fa la sua parte, per una rete che rigetta l’indifferenza e accoglie le fragilità.

Programma:

• Lettura dei testi poetici raccolti nel libro, a cura dei poeti

• Proiezione di testimonianze fotografiche a cura di Elena Pascolini.

• Dibattito e confronto con gli esperti del Centro Heta sul ruolo della parola poetica rispetto al disagio dell’anima. E su come è possibile essere “invisibili ma presenti”.

A seguire un aperitivo presso la Casa del Popolo, quartiere Palombella, via Flaminia 99, Ancona.

L’organizzazione, a cura di Olimpia Bertoldini, Zeudi Zacconi ed Elena Pascolini, ringrazia tutti i poeti che hanno aderito al progetto, l’artista Hernàn Chavar per aver realizzato la copertina e tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto e che interverranno all’evento.