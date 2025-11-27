ANCONA, 27 NOV – Sette marchigiani su dieci, il 70,2%, effettueranno almeno un acquisto durante la settimana del Black Friday, +3% rispetto allo scorso anno. Lo rileva un’indagine di Confcommercio Marche, secondo cui i consumatori più propensi allo shopping in questa settimana dell’anno sono le donne e i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Il budget medio stimato è pari a 253 euro.

La maggioranza dei consumatori (90,9%) prevede di spendere fino a 500 euro, mentre l’8,5% supererà questa soglia. Tra chi approfitterà degli sconti, il 66,7% indirizzerà gli acquisti ai regali natalizi, +2,4% rispetto al 2024. In media, gli acquisti effettuati durante il Black Friday rappresenteranno il 46% del budget complessivo destinato al Natale.

Elettronica ed elettrodomestici si confermano le più ricercate (55,8%), seguite da abbigliamento (54,4%), giocattoli (40,2%) e prodotti per la cura della persona (39,3%). Il 50,2% dei consumatori utilizzerà sia i negozi fisici sia le piattaforme online, mentre il 32,3% comprerà solo online e il 17,5% esclusivamente nei negozi fisici. Tra i canali offline, i centri commerciali si confermano i luoghi preferiti, +5,2% rispetto al 2024.