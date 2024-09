A un evento pubblico a Milano, il giornalista e consigliere comunale di Fratelli d'Italia Vittorio Feltri ha pronunciato la frase incriminata che ci ha messo pochissimo per scatenare l'indignazione. In primis di Marco Scarponi, fratello del ciclista Michele ucciso nel 2017 investito in bici da un furgone: “È stato ucciso di nuovo”, ha scritto in un post