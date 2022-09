ANCONA – NEET |Not in education, employment or training: giovani fra i 15 e i 34 anni, che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di formazione, persone sfiduciate, difficili da intercettare che si sentono dimenticate dalle istituzioni, con possibili problemi di marginalizzazione sociale. Il fenomeno negli ultimi anni ha assunto in Italia proporzioni rilevanti con numeri di gran lunga superiori al resto d’Europa.

Il ricco programma della mattinata

La problematica ha un impatto molto forte su tutto il sistema Paese, in quanto viene meno una componente fondamentale utile allo sviluppo sociale ed economico, si perdono capacità, innovazione, competenze e si relega in una posizione di secondo piano persone che potrebbero invece costituire una risorsa su cui costruire il futuro e contribuire ad un complessivo rilancio culturale, sociale ed economico.

Un approfondimento sul tema ci sarà nella mattinata tra laboratori, testimonianze e tavola rotonda durante l’incontro, aperto a tutti, organizzato per giovedì 29 settembre alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Lo scopo è approfondire il tema, l’analisi delle eventuali dipendenze cui questi ragazzi possono cadere preda tra l’inattività e lo sconforto e la risposta da parte del Fondo Sociale Europeo Marche con interventi di contrasto per ridare fiducia e prospettiva sia educativa che occupazionale.

L’incontro sarà strutturato in due sessioni parallele: mentre una delegazione di studenti delle scuole marchigiane, in rappresentanza di tutte le province, sarà protagonista di un percorso esperienziale a cura dell’associazione Di.Te. per scoprire il proprio potenziale e imparare a metterlo a frutto senza cadere in comportamenti scorretti o dipendenze, contemporaneamente rappresentanti delle istituzioni, formatori, docenti ed esperti che quotidianamente sono impegnati nel combattere il fenomeno, avranno modo di confrontarsi con il positivo contributo di quanti – beneficiari FSE Marche – sono riusciti ad “invertire la rotta”, cogliendo nuove opportunità di reinserimento. Un interessante spunto verrà anche dalla presentazione di un primo bilancio delle risultanze dei laboratori svolti con i ragazzi.