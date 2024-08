E stato attivato nei giorni scorsi a Falconara il semaforo a chiamata lungo la Statale Adriatica, all’altezza dell’abitato di Fiumesino, in corrispondenza delle fermate dell’autobus. Un'opera fondamentale per mettere in sicurezza quell'attraversamento dove molti erano spesso costretti a in vero e proprio slaslom tra le auto. L'esigenza di un presidio di sicurezza era divenuta evidente dopo la tragedia del gennaio 2022 quando una giovane mamma aveva perso la vita travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada tornando a casa insieme alla figlioletta.

La realizzazione dell’attraversamento è stata finanziata in gran parte dal Comune, che ha investito 42mila euro. Per realizzare la nuova fermata dell’autobus e installare la pensilina sono stati invece utilizzati anche i finanziamenti regionali destinati al miglioramento del trasporto pubblico locale. Come richiesto dal comune è stata invece soppressa per ragioni di sicurezza la vecchia fermata, quella posta poco prima del ponte sull'Esino, in direzione Senigallia, la stessa fermata in cui era scesa quella mamma investita e uccisa due anni e mezzo fa.