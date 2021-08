ANCONA – Multa e chiusura di 5 giorni per una palestra di Ancona dopo i controlli della Squadra Amministrativa di Sicurezza della Questura di Ancona. In particolare gli agenti hanno accertato che l’addetto, personal trainer, presente all’ingresso della palestra, non avrebbe verificato la temperatura dei clienti e se fossero in possesso della certificazione verde “green pass”. Al titolare della palestra è stata elevata una sanzione amministrativa di 400 euro e notificata la chiusura dell’attività per 5 giorni , tempo a disposizione per adeguarsi alla normativa.