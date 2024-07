ANCONA – Scoperta choc questa mattina ad Ancona. Un uomo di 42 anni è stato ritrovato morto nelle sua abitazione in Via Bezzecca all’incrocio con Via Marcellino.



A dare l’allarme un amico del 42enne che era passato a trovarlo. L’uomo, vedendo che l’amico non rispondeva al campanello, ha chiesto aiuto e chiamato i soccorsi. A ritrovare il corpo, dietro la porta di casa in mezzo a una pozza di sangue i sanitari della Croce Gialla di Ancona



Sul posto insieme ai sanitari le volanti della polizia di Stato e la polizia scientifica, subito al lavoro per ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima e chiarire se si tratti di un caso di omicidio, di suicidio o di un tragico incidente.



Dopo i primi accertamenti gli inquirenti propenderebbero per l’ipotesi del suicidio. Pare infatti che l’uomo si sia impiccato, le ferite e il sangue sarebbero state poi causate dalla successiva caduta del corpo a terra.





IN AGGIORNAMENTO